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Эксперт высказался по поводу рекордного уровня рейтинга Трампа

Сегодня, 14:23

Станислав Бышок, политический аналитик CIS-EMO, объяснил, почему рейтинг Трампа так резко «взлетел». Он назвал данное явление «американскими горками».

Аналитическое агентство Gallup poll found проанализировало результаты опроса жителей США. Так, по мнению 45% американцев, президент США ведет правильную стратегию в политике. Этот показатель является максимальным за период правления Трампа. Эксперт высказался по поводу такого рекордного уровня рейтинга президента и считает, что колебание между показателями одобрения действий закономерно для каждого предшественника Трампа.

Бышок полагает, что результаты опроса вовсе не соответствуют реальности. Представитель международной мониторинговой организации назвал данный рейтинг «американскими горками».

Некоторые связывают успех Трампа с ведением аккаунта в Twitter, другие же – с достижениями в области политики. Эксперт же считает, что правда есть и в первом, и во втором случае.

Аналитическое агентство также заметило разногласия между жителями США, которые поддерживают демократов, и теми, кто склоняется к республиканцам.

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