VistaNews.ru


США купят у РФ 10 самолётов-амфибий с заменёнными украинскими двигателями

Сегодня, 14:09

Санкции – санкциями, а когда возникает реальная проблема, её приходится решать в обход их. Это касается приобретения Западом российской техники, которая зачастую является незаменимой.

США закупят у РФ 10 самолётов-амфибий Бе-200ЧС. Отличием этих изделий Таганрогского завода имени Бериева станет то, что они будут оснащены уже не украинскими двигателями. Моторы будут совместного российско-французского производства. Именно ремоторизацией и объясняется некоторая задержка с подписанием контракта, который уже согласован. Он может быть заключён уже в этом году и его стоимость – не один миллиард долларов.

Подобные амфибии стали остро необходимы для США, поскольку там на протяжении ряда последних лет бушуют масштабные пожары, приносящие огромный ущерб. Эффективно бороться с ними у властей не получается. Предназначение самолётов-амфибий типа Бе-200ЧС состоит в том, чтобы сбросить огромную массу воды на очаг пожара. После этого приводниться на ближайшем водоёме, дозаправиться и вернуться. И так – сколько потребуется раз.

Заинтересованность в приобретении Бе-200ЧС с обновлёнными двигателями уже высказана также Францией, Португалией и Италией.

Что будет в дальнейшем с украинскими двигателями, которые она решила не поставлять «стране-агрессору» – дело официального Киева. Впрочем, как отмечают политологи, вопросы экономики его, похоже, не заботят.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Самолёты-амфибии Бе-200 производства РФ полетят спасать США за 3 млрд долларов

Украина прекратит поставлять в РФ двигатели Д-436 для гражданских самолётов

В Туле запустят масштабное производство автоматов-«амфибий»

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем