Сегодня, 14:09

Санкции – санкциями, а когда возникает реальная проблема, её приходится решать в обход их. Это касается приобретения Западом российской техники, которая зачастую является незаменимой.

США закупят у РФ 10 самолётов-амфибий Бе-200ЧС. Отличием этих изделий Таганрогского завода имени Бериева станет то, что они будут оснащены уже не украинскими двигателями. Моторы будут совместного российско-французского производства. Именно ремоторизацией и объясняется некоторая задержка с подписанием контракта, который уже согласован. Он может быть заключён уже в этом году и его стоимость – не один миллиард долларов.

Подобные амфибии стали остро необходимы для США, поскольку там на протяжении ряда последних лет бушуют масштабные пожары, приносящие огромный ущерб. Эффективно бороться с ними у властей не получается. Предназначение самолётов-амфибий типа Бе-200ЧС состоит в том, чтобы сбросить огромную массу воды на очаг пожара. После этого приводниться на ближайшем водоёме, дозаправиться и вернуться. И так – сколько потребуется раз.

Заинтересованность в приобретении Бе-200ЧС с обновлёнными двигателями уже высказана также Францией, Португалией и Италией.

Что будет в дальнейшем с украинскими двигателями, которые она решила не поставлять «стране-агрессору» – дело официального Киева. Впрочем, как отмечают политологи, вопросы экономики его, похоже, не заботят.