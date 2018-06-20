Волонтеры штаба Сергея Собянина в Москве выбрали форму

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Форма дизайнера Кати Добряковой понравилась 37% волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина. По итогам электронного голосования они отдали свое предпочтение созданной ею футболке белого цвета с черными надписями. Всего в презентации принимало участие девять видов формы отечественного производства. Об этом проинформировали РИА «Новости».

Напомним, что Сергей Собянин проявил намерения стать участником намеченных на девятое сентября выборов московского мэра. Им была предоставлена необходимая документация, из которой следует, что действующий градоначальник будет выступать, как самовыдвиженец. Прием документов от кандидатов осуществляется Мосгоризбиркомом с четвертого июня. Уже известно о том, что кандидатами зарегистрировались политик Максим Шингаркин, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, отечественный журналист Антон Красовский и пр.