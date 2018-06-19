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В Киеве митингующие шахтёры и «афганцы» прорвались в здание Верховной Рады

Сегодня, 13:26

1 500 человек требуют отчёт Кабинета министров и повышение пенсионных выплат. В результате митинга были стычки с правоохранителями, есть пострадавшие.

Представители охраны украинского парламента рассказали, что входы и выходы Верховной Рады в Киеве были заблокированы. 500 полицейских старались противодействовать людям, но митингующие все же прорвались к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами. Силовики стараются оттеснить людей на нужное расстояние, из-за чего происходят стычки и конфликты.

По некоторым данным, полиция уже применяла спецсредства, в ответ митингующие шахтёры и «афганцы» бросали в их сторону бутылки. Известно, что группа военных-ветеранов войны в Афганистане требует от правительства приравнять их льготы ко льготам участников войны на Донбассе. Вместе с шахтёрами они также требуют повышения пенсий.

                                           

К протестующим уже выходила вице-спикер Ирина Геращенко с призывом сформировать группу для переговоров с правительством. По полученной информации, некоторые из протестующих уже прорвались в здание. Их впустили в парламент для законного урегулирования их требований.

Ситуация остаётся напряжённой, охрана парламента усилена. В МВД призвали митингующих соблюдать закон и порядок. Специалисты прогнозируют улучшение ситуации. Известно, что один из участников акции уже попал в районное управление полиции за нарушения.

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