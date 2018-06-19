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Журналист Щаранский уличил Гудкова в чекизме

Сегодня, 13:32

10 июня в Москве прошла акция в поддержку осужденного Олега Сенцова. Как оказалось, митинг организовал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

19 июня блогер и журналист Щаранский объяснил, почему считает Дмитрия Гудкова чекистом. Дело в том, что бывший депутат, который провел акцию в поддержку Сенцова, озвучивал несвязные предложения. Блогер уличил Гудкова в противоречиях и чекизме. По его словам, экс-депутат сказал, что в России нет репрессий, но дискриминируются меньшинства, из которых состоит большинство. Лев высмеял бывшего политического деятеля за такие слова.

Как говорит журналист, люди, участвовавшие в акции, были похожи на «пропитых» актеров театра. Особенно блогера смутили ошибки на плакатах, на которых красовались «Cramea» и «Crames» вместо «Crimes» и «Crimea».

Политологи считают, что такими непопулярными заявлениями политик себя только «закапывает».

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