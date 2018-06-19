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Армия США рассматривает переход на пластиковые защитные шлемы

Сегодня, 13:16

NSRDEC показал секретную наноразработку, оберегающую от пуль всех орудий, из кевлара.

В США презентовали новинку рынка военного обмундирования. Среди десятка представленных экипировок вопросы вызвал образец из кевлара. Армия рассматривает возможный переход на пластиковые защитные шлемы. По заявлению разработчиков, новый шлем весит всего 1,13 кг и то же время обеспечивает защиту головы от «пуль распространенного стрелкового оружия 9 мм».

Разработку протестировали в реальных условиях полигонов и тренировочных лагерей. Массовое производство этого наношлема возможна в ближайшее время. Эксперты скептически оценили новинку и не видят возможным использование данной модели в условиях реальных боевых действий. К слову, Flightglobal сообщал, что в 2019 DARPA Министерства обороны США проведет испытания системы отлова «гремлинов».

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