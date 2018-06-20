Константин Бабкин рассказал, как будет проходить объединение российских аграрных сил

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Недавно глава «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко сообщил о грядущем объединении трех отечественных аграрных партий с «Партией Дела». Участниками союза должны выступить «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия». В экспертном сообществе идея вызвала позитив. В интервью для ИА REGNUM лидер «Партии Дела» Константин Бабкин рассказал, чего ждать от союза.

По словам Бабкина, с конца 90-х годов в российской политике представительство аграриев фактически отсутствует. По этой причине консолидация аграрных сил назрела уже довольно давно. Как уточнил глава «Партии Дела», нюансы относительно структуры и руководящих органов союза пока находятся в стадии обсуждения.

Константин Бабкин в своем комментарии также акцентировал внимание на том, что программа «Партии Дела» не сводится сугубо к вопросам промышленности и аграрного сектора. Она говорит о необходимости модернизации всей экономической политики нашей страны и, соответственно, общественного устройства.