VistaNews.ru


В Facebook нашли секретную страницу Порошенко

Сегодня, 12:13

У президента Украины Петра Порошенко есть официальные страницы в социальных сетях. Но, как выяснили журналисты, есть и личная, ранее никому не известная страница главнокомандующего Украины.

Александр Дубинский, репортер телеканала «1+1», нашел тайную страницу президента Украины в Facebook. Поделившись эксклюзивом, журналист добавил, что Порошенко общался с секретной страницы в социальной сети Facebook 4 года. Дубинский говорит, что глава государства подписан как Peter Lions, что означает Лев Петр. А на аватарке у Порошенко стоял Питер Пен.

Журналист успел сделать скриншоты и опубликовать их на своей странице, после чего Порошенко до 2 ночи чистил свою страницу и закрыл доступ всем, кроме друзей. Дубинский говорит, что такое поведение и есть доказательство правдивости этой информации, секретную страницу Порошенко нашли и рассекретили.

Журналист подчеркнул, что во время «Илловайского котла» а августе 2014 года Петр Порошенко добавил на свою страницу клип Андриано Челентано.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Порошенко заявил о желании баллотироваться на второй срок

В Украине разоблачили «агента Кремля» Порошенко

Порошенко осудил действия силовиков, которые раздели журналисток в Оболонском суде

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем