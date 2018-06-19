В Facebook нашли секретную страницу Порошенко

Сегодня, 12:13

У президента Украины Петра Порошенко есть официальные страницы в социальных сетях. Но, как выяснили журналисты, есть и личная, ранее никому не известная страница главнокомандующего Украины.

Александр Дубинский, репортер телеканала «1+1», нашел тайную страницу президента Украины в Facebook. Поделившись эксклюзивом, журналист добавил, что Порошенко общался с секретной страницы в социальной сети Facebook 4 года. Дубинский говорит, что глава государства подписан как Peter Lions, что означает Лев Петр. А на аватарке у Порошенко стоял Питер Пен.

Журналист успел сделать скриншоты и опубликовать их на своей странице, после чего Порошенко до 2 ночи чистил свою страницу и закрыл доступ всем, кроме друзей. Дубинский говорит, что такое поведение и есть доказательство правдивости этой информации, секретную страницу Порошенко нашли и рассекретили.

Журналист подчеркнул, что во время «Илловайского котла» а августе 2014 года Петр Порошенко добавил на свою страницу клип Андриано Челентано.