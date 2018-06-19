Минобороны РФ создаёт «морскую полицию»

Сегодня, 12:04

Военнослужащие новосозданных подразделений будут следить за порядком на судах ВМФ и осуществлять контрольно-пропускной режим.

В России создадут «Морскую полицию». Руководство Минобороны РФ приняло решение о формировании нового подразделения в составе Военно-морского флота (ВМФ). Авторы инициативы проанализировали работу аналогичных отрядов в армиях 40 стран мира и признали, что внедрение позволит более эффективно поддерживать правопорядок на судах.

В обязанности военнослужащих войдут контроль за порядком на кораблях во время дальних походов, а также пресечение провокаций в зарубежных водах. Последние могут осуществляться путём проникновения на борту посторонних лиц при заходе в порты других стран. Ранее функции «морской полиции» выполняли морские пехотинцы.

Ранее мы писали, что в Пентагоне назвали слабое место в армии США. Там призвали разрабатывать новое оружие для защиты от Китая и России.