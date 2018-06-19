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Киевский блогер уверен, что Крым вернется в Украину после выполнения спецзадания

Сегодня, 10:27

Украинские власти не оставляют надежды на то, что Крымский полуостров вернется в состав Украины. Знаменитый киевский блогер даже придумал целую историю о причинах его присоединения к России.

Украинский блогер Андрей Полтава, который официально работает в администрации президента Украины, выдвинул свою версию выхода Крымского полуострова из состава государства. Свое мнение он высказал в Днепре во время конференции, участниками которой стали многие политики и бизнесмены.

По мнению блогера, Крым не вышел из состава украинского государства, а был направлен для выполнения специального задания по развалу российской экономики. Так сказать – заслан в тыл врага. Напомним, что в своих выступлениях даже Петр Порошенко неоднократно заявлял, что весь украинский народ считает полуостров своим.

Известно, что мировое сообщество ввело ряд санкций против Крыма, что не дает развиваться его экономике и инфраструктуре. Как заметил Сергей Цеков, который является членом комитета Совета Федераций от Республики Крым, несмотря на такие неудобства полуостров активно развивается при поддержке материковой России.

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