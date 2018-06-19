СМИ США пугают Россию и Китай возможностями авианосца Gerald Ford

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Похоже, что «бряцанье оружием» началось вновь. Открыто новая «холодная война» не объявлялась, но тем или иным образом мировые державы сообщают о наращивании боевого потенциала.

Сейчас СМИ США тиражируют информацию о том, какими боевыми возможностями располагает авианосец Gerald Ford. Политологи уверены, эти сведения направлены, в основном, на Россию и Китай.

В сравнении с авианосцами, которые уже значительно устарели, Gerald Ford получил два атомных реактора, вырабатывающих 600 мегаватт электроэнергии. Не каждый город США получает такое её количество.

С помощью этого на новом авианосце появилась электромагнитная катапульта и электромеханический аэрофинишёр. Они занимают намного меньше места и позволяют осуществление более быстрого запуска и посадки бортовых самолётов.

Также СМИ США информируют о наличии на борту авианосца радарной системы, являющейся самой современной в ВМС страны.

Мощные энергетические возможности позволяют установить на Gerald Ford практически любое оружие, не исключая лазерное.

Помимо того, авианосец обладает мощным авиакрылом, в которое входят не только истребители и штурмовики. В него включены даже пять самолётов, задачей которых является радиоэлектронная борьба. Параметры Gerald Ford рассчитаны на возможность размещения на нём в будущем истребителей, относящихся к шестому поколению.