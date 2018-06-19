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Полный провал: Боевой робот «Уран-9» показал в Сирии ряд недостатков

Сегодня, 09:24

В мире продолжают разрабатываться всё новые виды вооружений. Для того, чтобы убедиться в том, насколько они эффективны, их лучше всего опробовать в боевых условиях.

В Сирии, в числе прочего, использовался и боевой робот «Уран-9». Как оказалось, его ещё нужно сильно дорабатывать. Он продемонстрировал целый ряд недостатков.

Когда робот передвигается самостоятельно, его ходовая часть оказывается ненадёжной. Самое слабое место – опорные и направляющие катки, а также пружины подвески.

Также нестабильно работает и его автоматическая пушка с калибром в 30 мм. Цепи пуска срабатывали несвоевременно и наблюдались отказы в тепловизионном канале оптико-прицельной станции. Помимо того, в качестве недостатка «Уран-9» военные специалисты отметили и то, что он не способен к прицельной стрельбе при своём движении.

Вызвало нарекание и то, что робот способен к ведению разведки и определению целей на дистанции, не превышающей два километра. Также есть претензии, касающиеся приборов наблюдения и экранов операторов.

«Уран-9» является десятитонной машиной, управляемой дистанционно. Он может комплектоваться разнообразными видами вооружений, в числе которых и средства ПВО.

Специалисты полагают, что на протяжении ближайших 10 – 15 лет боевые роботы не смогут эффективно работать при реальных военных действиях.

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