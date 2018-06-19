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Прокуратура Италии ввела понятие «старости» в сексуальных домогательствах

Сегодня, 09:29

Прокуратура Италии ввела понятие «старости» в сексуальных домогательствах.

Дело против 74-летнего Карло Тавеччио закрыли, поскольку сочли «жертву» не пригодной к любви. National Public Radio обращает внимание на процесс расследования дела о сексуальных домогательствах в Италии. Прокуратура ввела понятие «старости». Причиной стал отказ расследовать глумление над 50-летней женщиной со стороны 74-летнего экс-главы итальянской федерации футбола.

Ситуация произошла, по словам женщины, в 2015 году в офисе чиновника, однако пострадавшая Кортани начала судиться с обидчиком осенью 2017-го. Судебные разбирательства закончились безрезультатно, поскольку Элизабетте Кортани признали не пригодной, в самом интересном смысле. Правозащитники уже готовы оспаривать данное понятие и далее проводить судебные разбирательства и расследовать дело. Когда возобновят слушания, пока неизвестно.

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