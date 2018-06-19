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Путин назначил Силуанова представителем РФ в Совете ЕЭК вместо Шувалова

Сегодня, 08:03

Указ Владимира Путина был представлен на официальной странице правительства. Ранее Силуанов рассказал о повышении пенсии в России.

Недавно появилась информация о том, что Путин назначил Силуанова на официальный пост представителя Российской Федерации в Совете ЕЭК вместо ранее назначенного Игоря Шувалова. Нужно подчеркнуть, что политик и раньше занимал пост правительства в сфере финансов. Недавно Силуанов рассказал о своем мнении по поводу пенсии. Он сообщил, что в скором времени пенсионеры будут получать намного больше, даже несмотря на повышение цен на продовольственные продукты. Кроме этого, количество пенсии будет зависеть от рабочего стажа пенсионера. Однако закон будет рассматриваться только осенью.

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