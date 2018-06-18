К Клубу друзей Крыма присоединилась Бельгия

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Ещё один филиал объединения был создан за рубежом.

Бельгия присоединилась к Клубу друзей Крыма. Соответствующую информацию сообщил член парламента немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер. По его словам, филиал объединения на днях открылся и начал работать на территории Бельгии. Данное подразделение стало уже 15-м по счёту во всём мире. В него входят не только бельгийцы, но и французы, голландцы. С 2014 года участники объединения работают над тем, чтобы легитимизировать присоединение полуострова к России.

Ранее мы писали, что гости ЧМ-2018 рвутся в Крым. Фанаты со всего мира хотят воочию посмотреть на тот самый полуостров, из-за которого вот уже несколько лет в мире разворачивается жаркая дискуссия. При этом в большинстве случаев намерения болельщиков очень дружелюбные. Они обычно хотят посмотреть на красоты региона и оценить инфраструктуру.