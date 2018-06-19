VistaNews.ru


В ООН призвали США прекратить практику изъятия детей у мигрантов

Сегодня, 03:45

В организации считают это недопустимым нарушением прав и свобод людей.

В ООН в очередной раз болезненно отреагировали на практику изъятия детей у мигрантов в США. В подразделении организации по правам человека призвали Вашингтон отказаться от таких позорных мер. Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн считает это недопустимым. Он назвал это бессовестной практикой. Выступая на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека, он напомнил, что Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию по правам детей. В ООН крайне озабочены происходящим в США и надеются, что власти изменят свою позицию по данному вопросу.

К слову, в Белом Доме также недовольны осуществляемой политикой. Миграционную службу Дональд Трамп неоднократно критиковал за нарушение прав человека. В то же время американский лидер возлагал вину за это на предыдущую администрацию во главе с Бараком Обамой. Именно она допустила принятие несовершенного законодательства в данной сфере.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

С конца марта израильские военные убили 87 палестинцев в секторе Газа

В ООН обеспокоены убийством похищенной невесты в Киргизии

Совет по правам человека при президенте России выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем