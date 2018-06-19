В ООН призвали США прекратить практику изъятия детей у мигрантов

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В организации считают это недопустимым нарушением прав и свобод людей.

В ООН в очередной раз болезненно отреагировали на практику изъятия детей у мигрантов в США. В подразделении организации по правам человека призвали Вашингтон отказаться от таких позорных мер. Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн считает это недопустимым. Он назвал это бессовестной практикой. Выступая на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека, он напомнил, что Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию по правам детей. В ООН крайне озабочены происходящим в США и надеются, что власти изменят свою позицию по данному вопросу.

К слову, в Белом Доме также недовольны осуществляемой политикой. Миграционную службу Дональд Трамп неоднократно критиковал за нарушение прав человека. В то же время американский лидер возлагал вину за это на предыдущую администрацию во главе с Бараком Обамой. Именно она допустила принятие несовершенного законодательства в данной сфере.