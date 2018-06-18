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Порошенко высказался о продлении «крымских» санкций Евросоюзом

Сегодня, 19:03

Президент Украины заявил, что он ждёт жёсткую позицию ЕС по вопросу безопасности на территории Азовского и Чёрного морей.

Пётр Порошенко высказался с приветствием о дальнейшем продлении так называемых «крымских» санкций. Они направлены в первую очередь на запрет капиталовложений в полуостров. Украинский лидер также выражает надежду на сильную и жёсткую позицию насчёт вызовов вопросов безопасности со стороны РФ на территории Азовского и Чёрного морей.

В своём сообщении в Twitter Порошенко заявил, что только приветствует принятие Евросоюзом решение о продлении ещё на год «крымского пакета против российского агрессора». По словам президента, он будет обсуждать этот вопрос с лидерами стран Евросоюза на общем саммите, который пройдёт 9 июля.

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