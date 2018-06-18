В Госдуме отреагировали на госпитализацию Кобзона

Сегодня, 18:58

В парламенте подчеркнули, что оснований для беспокойства за жизнь артиста и депутата нет.

Госпитализация Иосифа Кобзона сегодня всколыхнула общественность. Не обошла эта новость стороной и парламент, где трудится артист. Там отреагировали на госпитализацию Кобзона спокойно. Помощник депутата Варвара Виноградова сообщила, оснований для беспокойства за его жизнь нет. Другой член команды Кобзона по законодательной деятельности уточнила, что речь идёт о плановом обследовании. Она также отметила, что всё с артистом нормально.

Ранее мы писали, что Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентр. Певцу внезапно стало плохо, врачи посоветовали ему остаться на обследование. Сам он заявил, что чувствует себя хорошо.