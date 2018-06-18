VistaNews.ru


Соловьев: Задача Климкина – изгадить россиянам ЧМ

Сегодня, 18:57

После истории с Аркадием Бабченко главе МИД Украины никто не доверяет. Публицист напомнил о проведении в Киеве парада ЛГБТ-сообщества, в то время, когда в РФ проводят ЧМ по футболу.

Владимир Соловьев считает, что прямая задача Павла Климкина, главы МИДа Украины, состоит в том, чтобы изгадить россиянам ЧМ по футболу. Украинский дипломат отметился фразой о том, что Киев должен испортить болельщикам спортивное мероприятие, демонстрируя портреты политических заключенных.

По мнению Соловьева, Россия проводит ЧМ, а Украина в это же время демонстрирует парад представителей ЛГБТ-сообщества. Заявления Климкина, после истории с Бабченко, воспринимаются как «жонглирование словами невероятного человека в плохо подшитом костюме».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Чепиков ответил МИД Украины по поводу срыва Чемпионата по футболу

Украинский блогер прокомментировал спецоперацию «Бабченко»

Пушков отреагировал на идею Климкина о возвращении украинцев из РФ

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем