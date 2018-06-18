Соловьев: Задача Климкина – изгадить россиянам ЧМ

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После истории с Аркадием Бабченко главе МИД Украины никто не доверяет. Публицист напомнил о проведении в Киеве парада ЛГБТ-сообщества, в то время, когда в РФ проводят ЧМ по футболу.

Владимир Соловьев считает, что прямая задача Павла Климкина, главы МИДа Украины, состоит в том, чтобы изгадить россиянам ЧМ по футболу. Украинский дипломат отметился фразой о том, что Киев должен испортить болельщикам спортивное мероприятие, демонстрируя портреты политических заключенных.

По мнению Соловьева, Россия проводит ЧМ, а Украина в это же время демонстрирует парад представителей ЛГБТ-сообщества. Заявления Климкина, после истории с Бабченко, воспринимаются как «жонглирование словами невероятного человека в плохо подшитом костюме».