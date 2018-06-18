Путин назначил новых послов на Кубе, в Перу и Португалии

Сегодня, 19:02

Новым послом РФ в Португалии президент Российской Федерации назначил Михаила Камынина. Президент Российской Федерации издал указ, в котором значатся имена послов данных стран.

Камынин до недавнего времени был послом РФ в Кубе, а также Багамских островах. Его сменил Андрей Гуськов, который занял место посла РФ в Кубе. Он является депутатом партии «Российское переселенческое движение».

Новым послом в Перу стал Игорь Романченко. Полная информация о назначении послов появилась на правовом портале информации.