Der Spiegel о подготовке к ЧМ-2018: Для жизни в Москве уже не нужны крепкие нервы

Сегодня, 18:52

Немецкая газета сравнила столицу России с ней же в 1990-х.

Обозреватель Der Spiegel посетил Москву во время проведения ЧМ-2018. Корреспондент газеты рассказал читателям издания о подготовке России к самому масштабному футбольному событию в мире. Журналист не скрывал удивления от перевоплощения города. Он отметил, в частности, что для жизни здесь больше не нужны «крепкие нервы».

По словам обозревателя Der Spiegel, несколько лет назад они бы обязательно москвичам обязательно понадобились. Гость ЧМ-2018 констатирует в авторской статье, что постсоветская Москва постепенно канула в лету, как когда-то исчезла Москва советская. Журналист выразил уверенность, что то, как изменилась столица России в последние годы, безусловно приведёт в восторг туристов со всего мира.

Ранее мы писали, что западные СМИ затравили Робби Уильямса, который выступил на открытии ЧМ-2018 в России. Зарубежные издания считают, что тот продал душу российской власти, которую так критикуют на Западе и в том числе на родине певца в Великобритании.