Российские дипломаты в Лондоне высказались об НЛО на ЧМ-2018

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Политики опубликовали на своей странице в Twitter пост, в котором «корабль пришельцев» прилетел на мундиаль.

Российские дипломаты в Лондоне написали, что странные следы в российском небе были сняты на камеру и опубликованы в интернете в воскресенье. Как оказалось позже, это был след космического корабля «Союз», но возможно, как высказались дипсотрудники, это НЛО прилетело, чтобы посмотреть ЧМ-2018. Политики добавляют, что как бы то ни было, в любом случае они приветствуют всех футбольных фанатов и гостей государства.

Говоря об НЛО, стоит отметить, что ярко-белый след был заметен в центральной РФ в различных городах. Многие приняли его за космический корабль пришельцев, но как выяснилось позже, это была ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», которая стартовала с космодрома Плесецк.