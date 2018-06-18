Рамзан Кадыров ответил на «ложные заявления» западных СМИ о ЧМ-2018

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Глава республики Чечни считает, что The Guardian и The Washington Post скатились до уровня «желтой прессы» из-за использования «низкопробных методов». Эти издания опубликовали статьи об ЧМ-2018, которые не понравились Кадырову.

«Ложными заявлениями» глава Чечни Рамзан Кадыров считает статью The Washington Post, в которой идет речь о России. По мнению журналистов этого издания, Путин использует ЧМ в корыстных целях, чтобы «усыпить» бдительность остальных стран к международной изоляции России, а также ее агрессивному поведению в отношении к Сирии и Украине. Другие же западные СМИ, такие как The Guardian, обвинили Кадырова в привлечении к себе внимания из-за размещения сборной Египта в Чечне.

Кадыров считает, что западные СМИ и Госдеп Соединенных Штатов не одобряют образовавшееся «связующее звено» между Россией, а точнее ее правителем, и Ближним Востоком, из-за теплого приема египетской сборной. Глава Чечни подытожил, что недовольным придется «жить с таким диагнозом».

Напомним, внимание западной прессы приковано к чемпионату мира по футболу, который проходит с 14 июня в России. Ряд СМИ высказываются по поводу организации мирового форума в негативном ключе, досталось, в частности, и главе Чечни Рамзану Кадырову. Ряд негативных заголовков также связывают с появлением лидера Чечни с Мохамедом Салахом, а также обвиняют его в самопиаре.