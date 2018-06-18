В Пентагоне назвали слабое место в армии США

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Данная уязвимость может привести к краху обороноспособности страны.

Слабое место в армии США назвали накануне в американском Минобороны. В Пентагоне считают, что вся обороноспособность страны может оказаться под угрозой за неимением на вооружении эффективных средств ракетного сдерживания. У Вашингтона попросту нет защиты от межконтинентальных баллистических ракет, заявил руководитель Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен.

По его словам, Штаты просто обязаны инициировать разработку средств противодействия данному вооружению, которые могли бы продемонстрировать свою эффективность ещё до момента запуска ракет. Командующий подчеркнул, что Россия и Китай занимаются созданием оружия, противостоять которому становится всё труднее.

Ранее мы писали, что в Украине солдаты не могут зарядить танки. Артиллерийские орудия новых модернизированных машин Т-84 «Оплот» оказались чересчур сложными в эксплуатации для украинских военных.