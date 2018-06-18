VistaNews.ru


В Пентагоне назвали слабое место в армии США

Сегодня, 17:05

Данная уязвимость может привести к краху обороноспособности страны.

Слабое место в армии США назвали накануне в американском Минобороны. В Пентагоне считают, что вся обороноспособность страны может оказаться под угрозой за неимением на вооружении эффективных средств ракетного сдерживания. У Вашингтона попросту нет защиты от межконтинентальных баллистических ракет, заявил руководитель Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен.

По его словам, Штаты просто обязаны инициировать разработку средств противодействия данному вооружению, которые могли бы продемонстрировать свою эффективность ещё до момента запуска ракет. Командующий подчеркнул, что Россия и Китай занимаются созданием оружия, противостоять которому становится всё труднее.

Ранее мы писали, что в Украине солдаты не могут зарядить танки. Артиллерийские орудия новых модернизированных машин Т-84 «Оплот» оказались чересчур сложными в эксплуатации для украинских военных.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

СМИ: КНДР готовит к запуску ядерные ракеты

Пентагон: Новое оружие России способно подорвать обороноспособность США

Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» дал залп четырьмя «Булавами»

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем