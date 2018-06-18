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Политолог: Меркель заигрывает с европейцами, пытаясь сохранить пост

Сегодня, 16:40

Немецкий лидер отчаянно пытается сгрести в кучу рассыпающийся Евросоюз.

Решить на чрезвычайной встрече с участием лидеров ведущих стран ЕС миграционный вопрос, который в последнее время сильно обострился, намерена канцлер ФРГ Ангела Меркель. Таким образом, как считает немецкий политолог Александр Рар, глава правительства заигрывает с европейцами, пытаясь сохранить свой пост.

Проблема её заключается в том, что внутри самой Германии по данному вопросу назревает недовольство. Более того, позицию по мигрантам не одобряют партнёры Меркель по коалиции в Бундестаге. В то же время европейское сообщество уже не имеет единой позиции по этой проблематике. Рар уверен, что канцлеру не удастся решить этот вопрос.

Ранее мы писали, что власти Германии предлагают разворачивать беженцев прямо на границе. Ангела Меркель категорически выступает против данной инициативы, опасаясь, что примеру Берлина последуют другие страны Евросоюза.

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