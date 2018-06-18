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Эксперты: Во всём мире страны закупают и модернизируют ядерные боеголовки

Сегодня, 16:19

По состоянию на первый квартал 2018 года девять ядерных держав обладают 14,5 тысячи ракет. При этом 92% всего оружия проходится только на США и РФ.

Эксперты из СИПРИ (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира), в своём недавнем докладе заявили, что во всём мире многие страны активно закупают, разрабатывают и модернизируют системы ядерного оружия.

Стоит отметить, что у девяти ядерных держав, а именно у США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, России и Северной Кореи в начале текущего года было всего 14,5 тысячи ракет. Примечательно, что в прошедшем году этого оружия было около 15 тысяч единиц.

При этом у американской и российской стороны всего имеется 92% от всех мировых запасов ядерного оружия. Эксперты из СИПРИ считают, что Москва и Вашингтон хотят модернизировать свои ядерные боеголовки. Для этого они создали долгосрочные программы. В это же время индийская, китайская и пакистанская сторона только начали вынашивать такие планы.

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