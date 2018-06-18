На Украине солдаты не могут зарядить танки

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На вооружение украинской армии поступил модернизированный танк Т-84 «Оплот», который стал настоящей головоломкой для солдат. Такой конфуз попал на видео.

Несмотря на тяжелое материальное положение, на Украине власти упорно выделяют деньги на модернизацию вооруженных сил страны. Так, украинские танкисты получили танк Т-84 «Оплот», который оказался им не «по зубам» - они просто не могут его зарядить. Такая неудачная попытка была снята на видео одним из кадровых военных.

Автора видео в кадре не видно, но его «крепкое» словцо проскальзывает. Кроме этого, мужчина резко отзывается о положении дел в украинской армии, считая, что она находится в полном упадке. После просмотра видео многие пользователи пришли к выводу, что это не солдаты виноваты в неумении, а просто техника настолько неудобна, что зарядить танк является серьезной задачей.

Напомним, что новая машина Т-84 «Оплот» заменила ранее существующий Т-64. Специалисты отмечают, что обновленная машина является крайне ненадежной и она не прошла испытаний в полевых условиях, что крайне необходимо для такой техники.

Ранее появилась информация о том, что танкисты Украины заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии. Позже капитан команды Роман Багаев рассказал, что украинская техника вышла из строя почти сразу после начала состязания.