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У задержанной Савченко силой брали образцы ДНК

Сегодня, 15:07

Вслед за голодовкой Олега Сенцова в российской колонии, депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится в украинском СИЗО, отказалась от медицинского обслуживания. Такую информацию распространили ее адвокаты.

Сегодня, 18 июня, появилась информация о том, что задержанная украинской прокуратурой депутат Надежда Савченко отказывается от медицинского обслуживания, которое ей предоставляется в следственном изоляторе. Такую информацию распространили ее адвокаты аргументировав такой шаг тем, что у задержанной незаконным образом силой брали образцы ДНК.

Напомним, что Савченко обвиняют в подготовке террористических актов, которые она якобы планировала провести не только в Киеве, но и в стенах Верховной рады Украины. За такие действия ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.  Ранее в ходе судебного заседания было принято решение о запрете принудительного забора ДНК у подследственной.

Представители Савченко заявили, что результаты данной экспертизы являются незаконными и не могут в суде играть никакой роли. Также депутат заявила, что проведенное ранее на полиграфе тестирование не было полным, так как ей не были заданы все вопросы следователей, представляющих сторону защиты. После этого она потребовала проведения повторной проверки с участием независимых экспертов из США, Евросоюза и Японии.

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