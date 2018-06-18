В Сирии ликвидировали крупнейший форпост ИГ*

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От террористов также освободили местных жителей, которых боевики использовали в качестве «живого щита».

В Сирии завершилась операция сирийских курдов по освоождению от власти Исламского государства (ИГ)* (Организация, деятельность которой запрещена в России) районов на юге провинции Эль-Хасака. Данный регион расположен на сирийско-иракской границе. Таким образом «Демократические силы Сирии» (ДСС) смогли зачистить данную территорию.

Источники, близкие к указанному вооружённому формированию, утверждают, что они ликвидировали последний крупнейший форпост ИГ* на сирийской территории. Освобождённые населённого пункта теперь могут жить спокойно, поскольку террористы более не будут использовать население в качестве «живых щитов».

Ранее мы писали, что террористы ИГИЛ* захватили оружие спецназа в Ираке. Специальные образцы комплексов вооружения попали в руки террористов случайно.