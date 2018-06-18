ЕС продлил санкции против Крыма на год

Сегодня, 12:35

Брюссельские санкции означают запрет на экспорт товаров полуострова, а также ввоз на территорию импортных товаров. Данное решение поддержали 28 стран в одностороннем порядке.

Ограничения также касаются входа судов, посадки в аэропортах АР. Ограничительные меры против Крыма со стороны ЕС продлили еще на год, хотя срок предыдущих истекал 23 июня.

Ранее, после референдума 16 марта 2014 года Крым и Севастополь были присоединены к территории РФ. Большинство европейских стран такое решение не поддержали, в экономическом плане это отобразили принятые ими санкции.