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СБУ: ФСБ вербует украинских офицеров с помощью микрочипов

Сегодня, 11:59

Сверхмощная технология позволяет передавать указания кураторам внедрённых агентов, заявляют в Киеве.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России использует новейшие технологии для внедрения в силовые структуры Украины, заявили накануне в СБУ. В частности, в ведомстве раскрыли подробности работы российских спецслужб посредством современных устройств связи.

Отмечается, что российские кураторы передавали секретную информацию с помощью специальных микрочипов. Таким же образом разведка Москвы вербует украинских офицеров, уверены в СБУ. Чтобы расшифровать полученный данные, агенты ФСБ должны запустить определённую звуковую мелодию. В соцсетях уже высмеяли данное заявление, назвав его плодом плохой фантазии спецслужб Украины.

Ранее генерал СБУ рассказал, когда вернутся к Киеву Крым и Донбасс. По словам силовика, местное население ненавидит Украину и всё, что с ней связано. В ближайшей перспективе возвращение невозможно.

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