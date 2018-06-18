АМОМ поддержал Венедиктова по муниципальному фильтру для кандидатов в депутаты

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Главный редактор хочет оказывать помощь будущим политикам в получении всех документов и подписей, необходимых для того, чтобы пройти муниципальный фильтр.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов является директором комиссии по развитию общества. Перед выборами, которые состоятся в сентябре, он планирует оказывать помощь всем кандидатам. Идею Венедиктова поддержал АМОМ по муниципальному фильтру, который также сможет помочь кандидатам в депутаты. Они должны будут показать свои программы и в личном диалоге обсудить все тонкости и вопросы, которые касаются общественной деятельности.

На программу будут приглашены лучшие юристы города, которые будут консультировать кандидатов. Также нотариусы подготовят документы, чтобы политики могли поддержать определенного кандидата. Ранее стало известно, что для участия в выборах кандидату необходимо иметь 110 подписей депутатов и еще столько же от общественных образований.