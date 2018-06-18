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В России хотят создать новый десантный корабль

Сегодня, 10:43

Считается, что судно будет очень вместительный с водоизмещением около 8 тысяч тонн. Данный проект будет полностью создаваться «с нуля».

Как сообщают некоторые российские информагентства, новый десантный корабль хотят создать специалисты из Северного проектно-конструкторского бюро. Новое судно для МВФ России будет обладать водоизмещением в 8 тысяч тонн.

По данным некоторых источников, бюро уже получило указание на начало создания проекта. Сейчас специалисты проводят работу над эскизными изображениями.

Точные даты и сроки пока что ещё не определены, но стоит ожидать, что всё будет очень долго. Дело в том, что сотрудники Северного ПКБ создают его своими силами «с нуля». Официального подтверждения этим данным ещё не было.

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