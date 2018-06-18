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«Суперавтомат для суперсолдат»: АК-15 может стать лучшим оружием XXI века

Сегодня, 10:37

Разработка «Ижмаша» должна стать очередной легендой российских оружейников.

Самое массовое и популярное стрелковое оружие XX века – Автомат Калашникова, несмотря на свою надёжность и универсальность, морально устарел и требует преемственности. Как оказалось, достойные кандидаты на смену уже есть. Легендарным и самым лучшим оружием XXI века может стать АК-15. «Суперавтомат» является разработкой «Ижмаша» и является усовершенствованием АК-12.

Новинку создавали одновременно с набором экипировки «Ратник» для «суперсолдат». Ключевым отличием АК-15 от АК-12 является калибр. В первом случае автомат предназначен для ведения стрельбы патронами 5,45x39 мм, во втором— 7,62x39 мм. Это позволяет увеличить огневую мощь и останавливающую силу оружия.

Автомат использует традиционную для семейства газоотводную автоматику с запиранием поворотом затвора. Также он может использовать магазины АК-74 и и АКМ. Новинка имеет ряд совершенствований, позволяющих получить на выходе высокую кучность стрельбы и удобство использования. Уже с завода АК-15 идёт с планками для оснащения подствольным гранатомётом, коллиматорными и оптическими прицелами, а также дополнительными рукоятками.

Всё это может сделать из автомата легенду российского оборонпрома. Помочь этому может принятие его на вооружение российской армии. В январе 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что автомат поступить в штатные подразделения вооружённых сил в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в США рассказали о «смертоносном» автомате Калашникова.

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