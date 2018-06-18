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США: Северная Корея скрывает ядерное оружие

Сегодня, 09:49

Власти США высказали опасения, что на территории КНДР может находиться ядерная техника. Ранее США, КНДР и Северная Корея обсудили вопрос о денуклеризации острова.

Известно, что в Северной Корее находится примерно 3000 единиц оружия, как ядерного, так и ракетного. Власти США провели проверку, и обнаружили несколько тысяч построек, в которых может находиться оружие. Ранее КНДР скрывали свой ядерный потенциал. Денуклеризация - сокращение или полное уничтожения ядерного вооружения. Ранее США поднимали вопрос о сокращении ядерного оружия на территории полуострова, однако Северная Корея не особо поспешила убрать технику. Пока что Ким Чен Ын никак не прокомментировал происходящее, а Америка намерена добиться полного изъятия боевого арсенала у Кореи.

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