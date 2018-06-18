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Новейший истребитель СУ-30 СМ покажут на форуме «Армия-2018»

Сегодня, 09:29

Истребитель предназначен для уничтожения крупных целей в воздухе и работе в плохих погодных условиях. СУ-30 СМ является очень маневренным истребителем, который выпускает Иркутск. Технику покажут на конференции «Армия-2018».

Форум пройдет в городе Кубинка в августе 2018 года. Истребитель подобного рода предназначен для уничтожения противника в воздухе, а также техника может подавлять систему РЭБ. Главной особенностью военной техники является то, что истребитель очень многофункционален, и может работать в разных направлениях: в качестве истребителя, бомбардировщика, а также перехватчика противоракетных систем. После конференции технику передадут в состав авиации России. В этом году завод в Иркутске выпустит 24 подобных самолета.

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