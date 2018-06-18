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Данная программа предназначена, чтобы армия США могла не просто превосходить, а выйти далеко за пределы конкуренции с некоторым оружием РФ.

Эксперты рассказали, что речь идёт о гаубице M77ER. Её разрабатывают в рамках программы Extended Range Cannon Artillery. Новая американская гаубица будет обладать способностью поражать цели в радиусе 70 километров. Этот показатель более чем в два раза больше предыдущего показателя гаубиц.

Эксперты из тематических изданий также рассказали, чем новая гаубица из США превосходит российскую «Мста-СМ». По словам специалистов, M77ER необходим во время ухудшений отношений РФ. Кроме того, гаубица стала нужной на фоне быстрорастущего боевого беспилотного флота. Вообще во всей американской военной сфере наблюдается очень резкий рост и развитие.

Новое орудие станет примерно в 455 килограммов тяжелее, а длина ствола M77ER увеличится на 1,8 метров. В это время «Мста-СМ», поступившая на вооружение ещё в 80-х, поражает цели только в радиусе 25 километров. «Мста-СМ2» может точно выстрелить только в радиусе 40 километров в сравнении с 70 километрами M77ER. Это позволит поражать силы противника практически в любой местности и занимать важные стратегические объекты.

Гонка вооружений между США и Россией наблюдается с прошлого века. Государства-лидера каждый год совершенствуют свои армии, чтобы стать самыми сильными и непобедимыми. Сейчас самым мощным является ядерное оружие, но Россия и США отрицают его наличие в своей стране. Тем временем создаются иные виды вооружения. До сих пор Россия превосходила показатели Штатов в военной сфере. Эксперты сравнили "смертельные" гаубицы США и России, утверждая, что американские установки имеют ряд преимуществ, которые в бою могут оказаться решающими.