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ДНР обвиняет ВСУ в организации платного сафари на граждан Донбасса

Сегодня, 21:07

Украинские силовики открыли «охоту на людей». Об этом сообщает глава пресс-центра Управления Народной милиции ДНР.

ДНР обвиняет ВСУ в организации платного «сафари» на граждан Донбасса. Даниил Безсонов заявляет, что украинские силовики дают право иностранным гражданам устраивать «охоту» на мирных граждан, проживающих на территориях, которые находятся под контролем Киева.

Сообщается, что уже четверо иностранных граждан заплатили солдатам ВСУ за право "сафари" на гражданских лиц в районе вооруженного конфликта. Данные подтверждаются разведкой ДНР. Безсонов отмечает, что подобным «бизнесом» занимаются боевики 30-й бригады в зоне Марьинки и 93-й бригады в зоне Докучаевска. Прибыль от подобного вида развлечения получают не только её обычные организаторы, но и командиры целых бригад.

По предварительным данным, данные действия стали доступны того, как ответственность за проведение операции на Донбассе перешла от СБУ к ВСУ. На данный момент отмечается и то, что силовики начали чаще стрелять в мирных жителей из снайперского оружия.

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