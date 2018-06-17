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ЗРПК «Панцирь-1» прикроют атаку армии Сирии

Сегодня, 21:05

После угроз Израиля на юге страны в провинции Даръа военные укрепили позиции системы противовоздушной обороны зенитными ракетно-пушечными комплексами.

На текущей неделе правительственные войска Сирии усилили позиции системы противовоздушной обороны российскими ЗРПК «Панцирь-с1» на юге страны в пределах провинции Дарьа. Эти комплексы прикроют атаку сирийской армии в случае наступления на юг, а также призваны защитить военных от воздушного удара сил Израиля. Ранее для противостояния потенциальной угрозе из Иерусалима комплексы установили на границе с оккупированными Голанскими высотами.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-с1» является разработкой тульского КБП для ближнего прикрытия малоразмерных гражданских и военных объектов.

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