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Российские Миг-29 приступят к защите неба над Сербией к концу года

Сегодня, 20:49

Полученные в дар самолеты будут модернизированы, после чего начнут выполнять свои непосредственные обязанности. Глава Минобороны отметил, что страна также ожидает поставок из Белоруссии, которые произойдут в результате успешных переговоров.

Российские Миг-29 приступят к защите неба над Сербией к концу года, всего в распоряжении министерства окажется как минимум 10 самолетов, 4 из которых полностью готовы к эксплуатации, а остальные пока модернизируются. Глава Минобороны Александр Вулин считает, что в летное состояние подаренные Россией и Белоруссией летательные средства перейдут максимум в начале 2019 года.

В Сербии также обсуждали вопрос, насколько важна поставка различных боевых машин из других стран-союзников, среди которых числится и Россия. Помимо самолетов, государство получает вертолеты, танки и боевые машины пехоты.

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