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Глава Финляндии счел Евросоюз недостаточно сильным

Сегодня, 19:49

Президент считает, что, подминая под себя международные соглашения, крупные страны просто создают проблемы для Европы и других мелких государств. По мнению политика, с такими неприятностями сталкивается и его страна.

Глава Финляндии Саули Ниинисте счел Евросоюз недостаточно сильным по тем причинам, что представители сообщества просто не могут контролировать происходящее. Влиятельные игроки в этот момент создают условия, выгодные для себя, но приносящие ущерб остальным, особенно небольшим странам, как Финляндия.

По словам президента, система международных договоров и прочих соглашений серьезно влияет на ситуацию, ведь защищенными маленькие страны больше себя не чувствуют. Ниинисте отметил, что власти Финляндии готовы способствовать созданию специальных органов по защите кибербезопасности во всем Евросоюзе.

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