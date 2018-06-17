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«Великий» Дональд Трамп осчастливил Азию и спас миллионы жизней

Сегодня, 19:10

Такого мнения о себе сам президент США после встречи с Ким Чен Ыном. Трамп с удовольствием восхваляет историческую сделку в своем Twitter.

Дональд Трамп, который после встречи с Ким Чен Ыном хочет, пусть и втайне, получить в истории приставку к своему имени «великий», осчастливил Азию и спас миллионы жизней. С таким мнением он предстал перед пользователями Twitter.

По словам лидера США, сделку по долгожданной денуклеаризации с КНДР воспевает вся Азия, но в Америке люди больше хотят видеть провал Трампа, чем дать ему шанс победить, даже если это решение спасет миллионы мирных граждан. Самомнение миллиардера не победить никакими словами и обращениями со стороны американцев и мировой публики.

Денуклеаризация представляет собой сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей, способов доставки и производства в определенном государстве.

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