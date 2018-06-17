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Экс-депутат рассказал о торговле мандатами в свердловском парламенте

Сегодня, 19:31

Максим Ряпасов заплатил за место в Заксобрании 10,5 миллиона рублей. В период с 2010 по 2012 годы он представлял партию ЛДПР.

Максим Ряпасов, экс-депутат от ЛДПР, рассказал о торговле партийными мандатами в свердловском парламенте. Лично он за свое место якобы заплатил 10,5 миллиона рублей, которые дал Владимиру Таскаеву, бывшему депутату Госдумы России. Отмечается, что последующие 1,5 года он выплачивал ежемесячно 100 тысяч рублей. Скандальные откровения Ряпасов опубликовал в Facebook, где произошла полемика с пиарщиком Платоном Маматовым.

По словам Максима Ряпасова, плата за выход из партии ЛДПР в Свердловской области стоит еще больше, чем внедрение в политическую систему. Не секрет, что бывший депутат в 2014 году попал в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения. Этот инцидент он объяснил нервным срывом на фоне обострения конфликта в Украине.

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