Сегодня, 18:50

Корабли Каспийской флотилии запомнились всему миру после пусков баллистических ракет по позициям террористических группировок в Сирии.

В Средиземное море вошли российские корветы с «Калибрами» на борту. Западные военные эксперты уже вынуждены отслеживать передвижения «Великого Устюга» и «Града Свияжска» после того, как три года назад была наглядно продемонстрирована их огневая мощь и точность поражения целей. Корветы пополнят российскую группировку у берегов Сирии. Местом дислокации станет военно-морская база в Тартусе.

Каждый из корветов имеет на своем вооружении ВПУ зенитно-ракетного комплекса 14УКСК, а также по восемь комплексов баллистических ракет «Калибр», которые могут поражать любые цели, огибая ландшафтные преграды и искусственные помехи. Ранее к берегам Сирии уже прибыла группировка в составе Больших десантных кораблей и малый ракетных крейсеров с антидиверсионным оборудованием.