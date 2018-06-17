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В Киеве на Марш равенства «Братство» пыталось провезти скульптуру Путина

Сегодня, 18:46

Скандальный «памятник» состоит из двух фигур мужского пола, которые предаются плотским утехам. Полицейские не пропустили скульптуру на шествие, проходившее под лозунгом «Страна свободных: будь собой!».

В Киеве на Марш равенства «Братство»* пыталось провезти скульптуру, состоящую из двух фигур мужчин с георгиевскими ленточками. Один из них похож на Владимира Путина. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не позволили доставить «монумент» на место, где ранее находился памятник Ленину. Таков был план активистов организации.

Сегодня в Киеве прошел Марш равенства, где представители нетрадиционных сексуальных меньшинств собрались возле здания Национальной оперы и отправились доказывать свои права на площадь Льва Толстого. Организаторы заявили о присутствии 5-6 тысяч граждан, а полицейские насчитали не больше 3,5 тысяч демонстрантов. Мероприятие закончилось потасовкой между полицией и противниками Марша, последние нападали на представителей ЛГБТ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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