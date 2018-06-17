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«Не шалите!»: Силуэт Трампа в виде облака завис над Южной Каролиной

Сегодня, 18:07

Президент США явился в небе, как предупреждающее знамение.

Силуэт Дональда Трампа, который в виде облака завис над Южной Каролиной, как бы предупреждает колеблющихся избирателей нового губернатора - «не шалите!». Впрочем, какие шалости, Стэнфорд, после 16-летнего управления штатом уступил место Кэти Аррингтон, которая настолько лояльна нынешнему президенту, что назвали Республиканскую партию его именем.

Кроме того, в Южной Каролине проживают еще те потомки, еще тех плантаторов, которые помнят, кто из мигрантов «понаехавшие», а кого можно использовать в благих целях. Принцип «разделяй и властвуй» предписывается римским патрициям эпохи упадка. В США он срабатывает при Трампе на все сто процентов. Почему бы облаку, предупреждающему, и не появиться над Южной Каролиной?

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