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Американские СМИ проинформировали, что президент России Владимир Путин дал распоряжение не публиковать новости о преступлениях до конца июля. По словам зарубежных журналистов, таким образом Путин хочет сохранить позитивный образ страны во время Чемпионата мира по футболу.

Издание DailyMail сообщает, что Владимир Путин распорядился исключить из российских СМИ информацию о преступности во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать лучший образ страны. Сообщается, что Центральный полковник федерального округа дал указание российской полиции не говорить о преступлениях до конца июля. Чиновник также сказал, что полиция должна «улавливать негативную информацию о деятельности органов и руководства министерства внутренних дел».

Журналисты также передают, что российский чиновник приказал прекратить публикацию в средствах массовой информации о следственных операциях и превентивных мерах. По данным американских источников, требование Путина вступило в силу с 5 июня.