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Пашинян сделал селфи в кабине российского «Су»

Сегодня, 14:31

Премьер Армении назвал истребитель одним из лучших в мире, когда самостоятельно убедился в этом во время визита на военный аэродром «Эребуни». Снимок попал в Сеть через страницу политика в социальных сетях.

Никол Пашинян сделал селфи в кабине летчика российского «Су», премьер выглядит радостным и воодушевленным, что можно заметить по фотографии. Политик считает, что наряду с другими истребителями во всем мире Су-30 СМ занимает одно из первых мест.

Пашинян также сообщил общественности, что уже прибыл в Ереван, а расположенный поблизости от столицы аэродром является общим центром базирования двух стран-союзников – Армении и России. Премьер накануне отметил, что государства вышли на новый уровень отношений, и эффективность такого сотрудничества очень важна для обеих сторон.

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