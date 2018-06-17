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Флот РФ показал кадры уничтожения «Москитом» цели в Японском море

Сегодня, 13:16

Экипаж ТОФ успешно ликвидировал группировку учебного противника ударом боевой крылатой ракеты «Москит».

В настоящее время в Японском море флот РФ выполняет самые сложные учебные задачи. Сначала экипаж ракетного катера ТОФ поразил «Москитом» надводные цели, параллельно отточив мастерство на масштабных маневрах. Сопровождали боевое судно летчики морской авиации.

Всего за минуту до запуска «Москита» экипаж ракетного катера получил от разведывательного самолета координаты противника. Оставшегося времени вполне хватило штурману, рассчитавшему пеленг и курс на группировку учебного противника. ТОФ показал эффектные кадры уничтожения подводных целей.

Суперсовременную крылатую ракету неспроста назвали «Москитом». Помимо ликвидации крупных целей, снаряд способен оставить в дураках средства ПВО любого потенциального противника.

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