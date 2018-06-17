В Финском заливе найдено место крушения российского эсминца «Новик»

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Корабль подорвался на мине 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода. Он лежит на 75-метровой глубине, на корме написано «Яков Свердлов» и изображается герб СССР.

В рамках поисковой программы с участием команды SubZone под началом Имми Валлина в Финском заливе было найдено место крушения легендарного российского эсминца «Новик», который затонул в 1941 году. Корабль был самым быстрым во время Первой мировой войны и стоял на отечественном вооружении на Балтике.

Корпус «Новика» разломан на две части, носовая часть перевернулась вверх килем, а корма располагается на ровном киле. Определил местонахождение эсминца российский историк Михаил Иванов, изучивший немецкие архивные документы. «Новик» обнаружили 16 июня 2018 года, его намерены обследовать квалифицированные специалисты.